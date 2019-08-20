الرئاسة اللبنانية تؤكد التزام عون بمواقفه حول الاستراتيجية الدفاعية

أكّد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ملتزم بالمواقف التي سبق أن أعلنها حول الاستراتيجية الدفاعية، وذلك ردًا على تعليقات تناولت حديثه أمس في حواره مع الإعلاميين.

ودعا البيان إلى: "عدم تفسير مواقف فخامته على نحو خاطئ أو متعمد يمكن أن يثير الالتباس، ويطلب العودة دائمًا إلى النصوص الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية في كل ما يتعلق بمواقف فخامة الرئيس وتصريحاته".

وأوضح البيان أن ما قاله الرئيس أمس حول موضوع الاستراتيجية الدفاعية كان توصيفًا للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، لاسيما التطورات العسكرية التي شهدها الحوار اللبناني خلال الأعوام الماضية والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات خصوصًا بعد دخول دول كبرى وتنظيمات ارهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان، ما أحدث تغييرات في الاهداف والاستراتيجيات لا بد من أخذها في الاعتبار.

يذكر أن الرئيس عون قد أعلن العام الماضي عن عزمه الدعوة إلى حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انجاز تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان البحث في الاستراتيجية الدفاعية قد توقف مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في عام 2014، حيث كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب السياسيين اللبنانيين.