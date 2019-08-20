المنتخب الصربي لكرة السلة يفتقد جهود قائده في كأس العالم

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أعلن ألكسندر دوردفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي لكرة السلة اليوم الثلاثاء أنه من المرجح بشكل كبير أن يفتقد الفريق جهود قائده وصانه العابه ميلوش تيودوسيتش في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقررة بالصين، وذلك بسبب إصابة في القدم.

وقال دوردفيتش في تصريحات لقناة "بي 92" التليفزيونية "لا تبدو الأمور جيدة. أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت أن اللاعب لا يزال يعاني من التمزق وهذا سيمنعه من السفر معنا. هذا محتمل بننسبة 99 %."

وكان تيودوسيتش، اللاعب السابق لفريق لوس أنجليس كليبرز الأمريكي والحالي لفريق فيرتوس بولونيا الإيطالي، قد تعرض لتكرر الإصابة خلال مباراة ودية أمام ليتوانيا.

كذلك يفتقد المنتخب الصربي جهود اللاعب دراجان ميلوسافليفيتش بسبب إصابة في الركبة، تعرض لها خلال بطولة استعراضية في أثينا.

وتضم قائمة المنتخب الصربي لبطولة كأس العالم، ستيفان يوفيتش وبوجدان بوجدانوفيتش وماركو جودوريتش وفلاديمير لوسيتش ونيمانيا بيليكا وستيفان بيرسيفيتش وماركو سيمونوفيتش وبوبان ماريانوفيتش وميروسلاف رادوليكا ونيكولا ميلوتينوف ونيكولا يوكيتش.

ويتنافس المنتخب الصربي في كأس العالم التي تنطلق في 31 أغسطس الجاري، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات أنجولا وإيطاليا والفلبين.