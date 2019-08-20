نظام جديد للهجرة إلى بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وضع قوانين جديدة للهجرة فور خروجها من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، موضحة أنها ستنهي العمل بقوانين الاتحاد فور انسحابها في 31 أكتوبر القادم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ـ في بيان ـ قوله "إن حرية التنقل بوضعها الحالي ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه الحكومة ستطبق نظاما جديدا للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أكثر عدلا يعطي أولوية للمهارات، ولما يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه للمملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ـ الذي تولى السلطة الشهر الماضي ـ قد وعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو بلا اتفاق في 31 أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجري وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات في مسألة حرية التنقل، سيتم طرحها قريبا، ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.