ترامب: قواتنا موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قوات الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.



وأضاف «ترامب»: «نتطلع للانسحاب من العراق يوم لا يكون هناك حاجة لوجودنا»، مشيرًا إلى أن بلاده تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.



من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالشراكات والاستثمارات الأمريكية، مؤكدًا: «التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به»وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من العراق وتركت بضعة جنود، معقبًا: «لم يجدر بنا أن نكون هناك في المقام الأول ولا حتى في الشرق الأوسط».



وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، «كان يجدر بنا الخروج سريعًا قبل ثلاث سنوات»، متابعًا: «أمضينا 19 عامًا هناك وتصرفنا كرجال شرطة وليس كجنود».



وأردف: «لكن وبعد 19 عامًا لا بد أن يعود الجنود إلى موطنهم، ولقد أدوا عملًا جيدًا»، مشيرًا إلى انتقاد البعض له بعد إخراج الجنود الموجودين على الحدود بين سوريا وتركيا.