المعارضة في بيلاروس تدعو القوات المسلحة إلى مؤازرتها

طالبت الحركة الديمقراطية المعارضة في بيلاروس الجيش في البلاد، بالتراجع عن دعم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وقالت المعارضة ماريا كوليسنيكوفا في رسالة بالفيديو اليوم الخميس إن على من يرتدون الزي العسكري أن يتوقفوا عن تنفيذ الأوامر الإجرامية التي تصدر لهم.



وأضافت كوليسنيكوفا أن أجهزة الأمن أقسمت للشعب على حمايته – ولم تقسم لحماية رجل بمفرده.



وأضافت كوليسنيكوفا التي تتمتع بعضوية رئاسة مجلس التنسيق المعارض من أجل التغيير السلمي: "نناشدكم أن تدخلوا التاريخ بوصفكم أبطال الشعب البيلاروسي".



وحركت السلطات دعوى جنائية ضد الهيئة الديمقراطية الجديدة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني.



ويتهم لوكاشينكو المجلس بأنه يريد انتزاع السلطة في البلاد، بينما يعارض هذا أصحاب مبادرة منتدى الحوار من أجل تسليم السلطة.



وقالت زعيمة المعارضة سويتلانا تيشانوفسكايا من مهجرها في البلطيق بعد لقاء مع وزير الخارجية في إستونيا أورماس راينسلاو إنه لا بد من مناقشة هذه التهديدات ضد مجلس التنسيق في مجلس الأمن الدولي، مضيفة بالقول: "المجتمع الدولي ملزم بالاعتراف بحق الشعب في بيلاروس وحماية من يحتاجون الحماية من أية تهديدات أو مطاردات لا مسوغ لها قانونا".



وتشهد بيلاروس احتجاجات على فوز لوكاشينكو بولاية آخرى رئيسا للبلاد في انتخابات يعتقد انه تم التلاعب فيها.