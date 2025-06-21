طاهر أبو زيد: من الظلم تقييم ريبيرو وصفقات الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد طاهر أبو زيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تقييم صفقات الأهلي الجديدة أو الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو بناءً على نتائج كأس العالم للأندية يعد أمرًا غير عادل، نظرًا للظروف الصعبة التي واجهها الفريق بسبب ضيق الوقت وظروف الإعداد.

وقال طاهر أبو زيد في تصريحات تلفزيونية: "من غير المنصف الحكم على المدرب والصفقات الجديدة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، لأن المدرب واللاعبين الجدد انضموا للفريق في وقت قصير قبل انطلاق البطولة، مما أثر على الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "الجميع فوجئ بتغيير 4 لاعبين دفعة واحدة في مباراة بالميراس، وهو قرار كان انفعاليًا وعصبيًا إلى حد كبير".

وتابع: "من سوء حظ ريبيرو أنه بدأ مشواره مع الفريق نتائج سلبية من تعادل ثم خسارة وبات مهددًا بالخروج المبكر من البطولة، مما قد يسبب ظلمًا له في نظر الجماهير والنقاد".

وأشار أبو زيد إلى أن الفرق التي قدمت أداءً جيدًا في البطولة مثل الهلال والترجي وصن داونز، استفادت من الاستقرار الفني وعدم تغيير التشكيل الأساسي، على عكس الأهلي الذي أجرى تغييرات كثيرة أثرت على أدائه.

ولفت إلى أن الصفقات الجديدة ربما تعرضت للظلم بوجودها في بطولة قوية مثل كأس العالم دون فترة إعداد كافية، قائلاً: "أمام عاشور لاعب متميز وله دور كبير في التتويج بالدوري، لكنه لم يكن ليغير كثيرًا في مباراة بالميراس، لأنه جزء من منظومة كاملة تضم 11 لاعبًا".