مدرب دورتموند : أجواء مباراة صن داونز في مونديال الأندية أشبه بالساونا

أكد نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند أن فريقه واجه صعوبات كبيرة في الفوز على صن داونز بنتيجة 4 / 3 اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لكأس العالم للأندية لكرة القدم.

صرح كوفاتش عبر منصة (دازن) عقب اللقاء الذي أقيم نهارا وسط درجة حرارة عالية في سينسيناتي "كنت أتصبب عرقا وأنا أوجه اللاعبين من خارج الخطوط كما لو كنت واقفا في ساونا".

أضاف المدرب الكرواتي "لم نظهر بأفضل حالاتنا، ولم يكن ذلك ممكنا، وعدنا إلى المباراة بفضل خطأ من حارس مرمى صن داونز، وبعدها استقبلنا هدفين سهلين، ولكن حققنا الفوز، لذا الباقي لا يهم".

من جانبه قال ميجيل كاردوسو مدرب الفريق الجنوب أفريقي "لم نحقق النتيجة التي كنا نتمناها، لكننا قدمنا أداء رائعا، وارتكبنا خطأين غيرا مسار المباراة".

كما أشاد جوب بيلينجهام نجم دورتموند الذي حصل على جائزة رجل المباراة وصاحب الهدف الثالث بفريق صن داونز، قائلا "يجب أن يفخروا بأنفسهم".

أضاف (جوب) الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد، جود بيلينجهام "المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا حققنا فوزا مهما".