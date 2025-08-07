أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جولة مفاجئة، اليوم الخميس، في حي الموسكي التابع للمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين داخل المركز التكنولوجي بالحي.

واطلعت الوزيرة، برفقة رئيس الحي ومديرة المركز التكنولوجي، على الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وعدد الطلبات التي تم إنجازها، مع بحث أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف، والعمل على تذليلها في ضوء التيسيرات الصادرة مؤخرًا من الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية، بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل، واستعجال ردود جهات الولاية المختصة، لإنهاء الإجراءات وتسليم نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات في حال الرفض.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف الخاص بمنظومة المحال العامة، إضافة إلى عدة ملفات خدمية مهمة في الحي، من بينها تنفيذ الخطة الاستثمارية، ورصف الطرق ورفع كفاءتها، ومتابعة أعمال النظافة والتعامل مع الإشغالات المنتشرة في نطاق الحي.

وخلال جولتها، حرصت الوزيرة على لقاء عدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بالحي، والاستماع إلى طلباتهم، والاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم، وسرعة إنجاز الإجراءات، وحُسن التعامل من قبل الموظفين.

ووجّهت الدكتورة منال عوض رئيس الحي بضرورة التواجد المستمر داخل المركز التكنولوجي، ومتابعة المشكلات الخدمية أولًا بأول، لضمان التيسير على المواطنين في مختلف الملفات اليومية.

كما شدّدت الوزيرة على أهمية الإسراع في إنهاء جميع ملفات التصالح القائمة، ومواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن الخطة الاستثمارية في نطاق الحي، بما يسهّل حركة المواطنين، ويُحسن مستوى الخدمات.

ودعت إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع، لضمان انسيابية المرور وتيسير حركة المواطنين والسيارات في مناطق الحي المختلفة.



