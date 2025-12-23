البريميرليج يتغنى بصلاح ومرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تغنى الدوري الإنجليزي الممتاز بالثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي، بعد قيادتهما منتخب مصر للفوز على زيمبابوي في مستهل مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي «البريميرليج» على موقع «إكس» صورة للثنائي من مباراة مصر وزيمبابوي، مصحوبة بتعليق: "تألق الثنائي صلاح ومرموش، حيث سجل اللاعبان هدفين ليقودا منتخب مصر للفوز على زيمبابوي 2-1 في مباراتهما الافتتاحية بكأس أمم أفريقيا 2025!"

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمر مرموش ومحمد صلاح.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.