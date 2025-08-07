لوفتهانزا تحتفل بمرور 66 عاما على انطلاق رحلاتها من مصر في أجواء فرعونية بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، احتفالية مميزة نظّمتها شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، داخل صالة السفر بمبنى الركاب رقم 3، على متن رحلتي الشركة رقم LH585 وLH587، وذلك تحت شعار: "من القاهرة إلى العالم منذ 1958 – From Cairo to the World since 1958".

وتأتي هذه الفعالية تقديرًا لمكانة مطار القاهرة الاستراتيجية ضمن شبكة وجهات "لوفتهانزا" الدولية، وتأكيدًا على الشراكة طويلة الأمد مع السلطات المصرية في دعم حركة الطيران والسياحة بين مصر وألمانيا.

واستهدفت الاحتفالية تعزيز التفاعل مع الركاب، والترويج للمقاصد السياحية المصرية، من خلال تسليط الضوء على المعالم الثقافية والحضارية التي تتميز بها مصر. وحرص طاقم "لوفتهانزا" على ارتداء الزي المصري التقليدي، تعبيرًا عن احترامهم للثقافة المحلية، كما تم توزيع هدايا تذكارية والتقاط الصور التذكارية مع الركاب، وسط أجواء احتفالية تبرز أوجه التعاون الثقافي بين الجانبين.

وأكدت شركة "لوفتهانزا" أن تنظيم هذه الفعالية في مطار القاهرة يعكس التزامها بتوسيع خدماتها داخل السوق المصري، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، في إطار استراتيجية نموها بالمنطقة.

ويأتي الاحتفال كامتداد لمسيرة بدأت منذ أكثر من ستة عقود، عندما دشّنت "لوفتهانزا" أولى رحلاتها إلى القاهرة عام 1958، ما رسّخ مكانة المطار كبوابة محورية تربط بين الشرق والغرب، ويمثل نقطة عبور رئيسية ضمن خارطة الطيران الدولية.

وأشادت "لوفتهانزا" بمستوى التعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي، والدعم المستمر لتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمسافرين، ويعزز من تنافسية مطار القاهرة بين المطارات الإقليمية والعالمية.

وتحرص "لوفتهانزا" من خلال هذه المبادرات على تأكيد التزامها بجودة الخدمة وتقديرها للمسافرين، بما يعكس رؤية الشركة في بناء جسور من الثقة والاتصال بين الشعوب، انطلاقًا من العاصمة المصرية إلى مختلف أنحاء العالم.