تقرير مغربي: الأهلي يتحمل 78% من راتب رضا سليم مع الجيش الملكي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل صفقة انتقال المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للجيش الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقرير على موقع «البطولة» المغربي سيتحمل النادي الأهلي مبلغ 700 مليون سنتيم من مستحقات رضا سليم بينما يساهم الجيش الملكي بمبلغ 200 مليون سنتيم.

وأوضح التقرير أن مجموع ما سيتقاضاه رضا سليم سيصل 900 مليون سنتيم كراتب أساسي، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية قد تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم أخرى، مما يعني أن إدارة المارد تتحمل 78% من راتبه (37,660,000 جنيه مصري).

ونفي التقرير الأنباء التي تحدثت عن مساهمة الجيش الملكي بمبلغ 550 مليون سنتيم في الصفقة، مؤكدة أن اللاعب كان يبدي رغبة واضحة في العودة إلى الجيش الملكي.