رئيس البرلمان اليوناني: مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات إضافية

أكد رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، استعداد البرلمان لتقديم مساعدات إنسانية إضافية واستقبال المزيد من الأطفال الجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات اليونانية، مرحبا بتصريحات وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس حول استعداد بلاده للمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، التي شددت على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وضرورة أن تبادر الدول إلى وضع وتنفيذ خطط عملية لإعادة الإعمار، بما يسهم في جعل غزة منطقة قابلة للحياة من جديد، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

ودعت شاهين إلى استثمار الزخم الدولي لتحقيق سلام شامل وعادل يشمل كامل الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وفقاً للقانون الدولي، يشكل المدخل الحقيقي لتطبيق حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

كان جيرابيتريتيس، أعلن، أمس، اقتراب بلاده من الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في العاصمة اليونانية أثينا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وذكر البيان أن جيرابيتريتيس أكد لنظيرته الفلسطينية دعم اليونان للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية.