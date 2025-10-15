إندونيسيا تعتزم شراء 42 مقاتلة من الصين في أول صفقة لشراء طائرات غير غربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الإندونيسي سجافري شمس الدين اليوم الأربعاء إن جاكرتا ستشتري 42 طائرة مقاتلة من طراز "تشنجدو جيه-10 سي" الصينية الصنع على الأقل، في أول صفقة لشراء طائرات غير غربية في البلاد.

وقال شمس الدين للصحفيين في العاصمة جاكرتا إن إندونيسيا ستشتري قريبا مقاتلات من الصين كجزء من خطة لتحديث جيشها. وقال المحللون إن الصفقة قد تؤثر على الحساسيات الإقليمية ولها آثار جيوسياسية.

وقال شمس الدين إن المقاتلات "سوف تحلق فوق جاكرتا قريبا"، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول عملية الشراء.

وقد تم الكشف عن الخطة لشراء طائرات "جيه-10" لأول مرة الشهر الماضي من جانب المتحدث باسم وزارة الدفاع البريجادير جنرال فريجا فيناس.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أن القوات الجوية الإندونيسية لا تزال تدرس الطائرات المقاتلة الصينية الصنع لضمان أن يعزز شراؤها بشكل فعال قدرات الدفاع الجوي لإندونيسيا.

وأكد وزير المالية بوربايا يودي ساديوا اليوم الأربعاء أن وزارته وافقت على ميزانية لشراء الطائرات من الصين بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.

وقال ساديوا للصحفيين، "لذلك، لقد أصبح كل شيء جاهزا، ولكن يجب أن أتأكد مجددا من موعد وصول تلك الطائرات إلى جاكرتا من بكين".