أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أمله في أن تكون المدن الست عشرة المضيفة جاهزة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن احتمال نقل بعض المباريات من الولايات المتحدة في حال وجود «مشكلة أمنية».

وقال متحدث باسم «فيفا» في بيان رسمي: «السلامة والأمن مسؤولية الحكومات التي تحدد ما تراه مناسبًا للصالح العام»، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع عن كثب التحضيرات الخاصة بالمونديال في مختلف المدن المستضيفة.

وكان ترامب قد صرّح للصحفيين يوم الثلاثاء قائلًا: «إذا كان أداء أحدهم سيئًا واعتقدت أن هناك مشكلة أمنية، فسأتصل بجاني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وهو شخص رائع، وأقول له: دعونا ننقل المباريات إلى مكان آخر.. وسيفعل ذلك».

وردّ «فيفا» بحذر على هذه التصريحات مؤكدًا: «نأمل أن تكون جميع مدننا الـ16 المضيفة جاهزة لاستضافة الفعاليات بنجاح، وأن تستوفي كل المتطلبات اللازمة لذلك».