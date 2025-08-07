مكتب شركة طيران العال الإسرائيلية في باريس يتعرض للتخريب برسومات جرافيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مكتبها في باريس تعرض للتخريب برسومات جرافيتي مناهضة لإسرائيل، ووصفت الحادث بأنه "مزعج للغاية"، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين فرنسا وإسرائيل.

وقالت الشركة، إن الرسومات اكتشفت صباح اليوم الخميس.

وأكدت "العال" أن المكتب كان خاليا وقت وقوع الحادث ولم يصب أحد بأذى.

وأظهرت صور، تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، طلاء أحمر اللون على الأبواب الزجاجية والجدران، يتضمن عبارة "شركة طيران العال للإبادة الجماعية".

وأكدت الشركة، أنها تتعامل مع الأمر "بأقصى درجات الجدية" وتعمل "بتنسيق وثيق" مع السلطات في فرنسا وإسرائيل.

وأضافت شركة العال، أنها "تدين بشدة جميع أشكال العنف، وخاصة تلك التي تحركها الكراهية"، على حد زعمها.

وأدانت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، هذا العمل، وألقت باللوم على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت ريجيف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اليوم العال، وغدا الخطوط الجوية الفرنسية. عندما يصدر الرئيس ماكرون تصريحات تقدم هدايا لحماس، فهذه هي النتيجة"، علة حد زعمه.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ما وصفته بهجوم معاد للسامية، ودعت الحكومة الفرنسية إلى ضمان سلامة موظفي شركة العال ومكاتبها، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وتعد فرنسا موطنا لأكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية، حيث يقدر عددهم بنحو 500 ألف يهودي، أي نحو 1% من إجمالي سكان البلاد.