مجلس الوزراء اللبناني يستكمل جلسة بحث بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها

عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لاستكمال البحث في بند متعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، والورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بندا وحيدا يتعلق باستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الموقع في شهر نوفمبر 2024.

والتقى الرئيس عون، رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

يذكر أن النقاش في هذا البند كان قد بدأ في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء في الخامس من أغسطس الحالي، حيث قرّر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأمريكي حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية اليوم.

وكلّف الجيش اللبناني، وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، بناءً على وثيقة الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية.