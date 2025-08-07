اليونيفيل تكتشف شبكة أنفاق محصّنة في جنوبي لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، اليوم الخميس، أن قوات "اليونيفيل" اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة في جنوبي لبنان.

وقال تيننتي إن الاكتشاف شمل " عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

يذكر أن الجيش اللبناني نفّذ حتى الآن انتشاراً في معظم البلدات والقرى الجنوبية، باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها.