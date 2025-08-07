 اليونيفيل تكتشف شبكة أنفاق محصّنة في جنوبي لبنان - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 8:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

اليونيفيل تكتشف شبكة أنفاق محصّنة في جنوبي لبنان

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 8:18 م | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 8:18 م

أعلن الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، اليوم الخميس، أن قوات "اليونيفيل" اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة في جنوبي لبنان.

وقال تيننتي  إن الاكتشاف  شمل " عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

يذكر أن الجيش اللبناني نفّذ حتى الآن انتشاراً في معظم البلدات والقرى الجنوبية، باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك