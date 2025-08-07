غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة كفردان وطريق المصنع شرقي لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية مواطناً في بلدة كفردان غرب بعلبك شرقي لبنان، ما أدى إلى استشهاده، كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى سيارة على طريق المصنع في البقاع شرقي لبنان.

بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مواطناً أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، ممَّا أدى إلى "استشهاده".

واستهدفت مسيرة إسرائيلية أخرى سيارةً على طريق المصنع، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردان - قضاء بعلبك، أدت إلى سقوط شهيد".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.