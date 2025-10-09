نتنياهو يعلن عن اجتماع لحكومته اليوم للموافقة على اتفاق غزة: سنواصل تحقيق أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء خطاب أمام الكنيست

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من اليوم الخميس، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى بشأن خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "يوم عظيم لإسرائيل سأعقد اجتماعا للحكومة الخميس للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى ديارهم".

وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي على التزامه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وتابع: "سنواصل تحقيق جميع أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا".

وفي وقت لاحق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن "نتنياهو تحدث هاتفيًا مع ترامب ودعاه لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف البيان، أن "نتنياهو هنأ كل منهما الآخر على الإنجاز التاريخي في توقيع الاتفاق".