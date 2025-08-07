اليونيفيل تعلن العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات جنوب لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي، العثور على شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات جنوب لبنان.

وقال في بيان نشره موقع «لبنان 24»، مساء الخميس: «في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة».

وأوضح تيننتي أنّ «الشبكة بها عدد من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى».



وفي وقت سابق، كشفت الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة وصادرتها.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن النفق التي دخلته الكتيبة يشبه إلى حد ما الأنفاق التي نشرها الإعلام الحربي في «حزب الله»، خلال الحرب مع إسرائيل.