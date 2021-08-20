وصرحت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكورية، بأن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سيصل إلى كوريا الجنوبية غدا في زيارة تستغرق أربعة أيام، وسيجري محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي الاثنين المقبل.

وستكون الزيارة المرتقبة لـ "كيم" إلى سول هي الثانية له منذ توليه منصب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت الوزارة أن "نوه" و"كيم" سيناقشان سبل التعاون بين البلدين لإحراز تقدم جوهري في نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.