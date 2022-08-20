الطاقة الذرية: أي تصعيد بزابوريجيا قد يؤدي لحادث نووي خطير

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دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، لضبط النفس في محطة زابوريجيا النووية.

وقال جروسي في بيان للوكالة إن "أي تصعيد يتعلق بالمفاعلات الستة في المحطة قد يؤدي لحادث نووي خطير".

وأضاف أن الوكالة تجري مشاورات نشطة مع الأطراف لإرسال بعثة للقيام بأنشطة تتعلق بالسلامة والأمن في أسرع وقت ممكن.

كما أكد أنه "يجب عدم اتخاذ أي إجراء جديد يمكن أن يعرض سلامة المحطة وأمنها للخطر".

يأتي ذلك بعدما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الجمعة، بأن الضربات على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تهدد بـ"كارثة واسعة النطاق"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد بوتين على أن "القصف المنهجي لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة"، بحسب ما أكد الكرملين في بيان.

فيما دعا الرئيسان إلى قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة "في أسرع وقت".