وصفت الإعلامية منى الشاذلي، المطرب كاظم الساهر بأنه نجم استثنائي كبير في العالم العربي.

وقالت متحدثة عن حلقتها مع القيصر في برنامج "معكم" على شاشة "cbc"، إن الساهر قدم حفلا غنائيا في مصر للمرة الأولى منذ 13 سنة، مشيرة إلى أن المقابلة تتضمن حكايات لم تُحكَ من قبل، وتتناول قصصا من مسيرة القيصر لم تكن معروفة.

وأضافت: "وجود كاظم الساهر هي حلقة رائعة.. دي هدية لنا في المقام الأول ولكل محبي كاظم وكل محبي المشروعات المكتملة الصادقة.. هدية لكل واحد بيقدر المجهود والإصرار والرسالة".

ولم تعلن منى الشاذلي عن موعد عرض الحلقة، مكتفية بتشويق الجمهور بالقول إنها ستعرض قريبا.

