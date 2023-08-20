حالة من الجدل اجتاحت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛

بعدما أثار مقطع فيديو لحفل زفاف عروسين ردود فعل واسعة تعقيبًا على مشهد إلقاء العريس النقود على زوجته أثناء رقصها في حفل الزفاف، حيث تبع المشهد تزاحم أهل العروس لأخذ النقود من أرضية قاعة الزفاف، في مشهد أثار جدلا كبيرا بين المتابعين.

وقال السيد الجفني، خال العروس بنت مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، إن عريس ابنة شقيقته من أب سعودي وأم مصرية، ولد وتربى في المملكة العربية السعودية، مشرا إلى أن ارتداء العريس للزي الخليجي كان تنفيذًا لرغبة ابنة شقيقته "العروس".

وأوضح، لـ"الشروق"، أن تعليقات المتابعين تسببت في حالة كبيرة من الحزن لوالدتها، مشيرًا إلى أن العريس ألقى الأموال على سبيل الدعابة فقط.

واختتم خال العروس حديثه لـ"الشروق"، بالتأكيد على أن ردود فعل المتابعين أحزنت شقيقته "والدة العروس" كثيرًا، مطالبًا بتفهم الأمر بصورة حقيقية والتوقف عن التعليقات السلبية.