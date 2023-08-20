لندن: يرجح أن تواجه قيادة القوات الجوية الروسية ضغوطا شديدة لتحسين دفاعاتها فوق غرب روسيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من المرجح للغاية أن قيادة القوات الجوية الروسية تواجه ضغوطا شديدة لتحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا، مشيرا إلى أن نطاق التهديدات المخترقة داخل روسيا، زاد خلال الأشهر الأخيرة.



وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" -تويتر سابقا-، أن الضربات العميقة داخل روسيا مهمة من الناحية الإستراتيجية؛ لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غزا أوكرانيا – بصورة شبه مؤكدة - على افتراض أن ذلك لن يكون له تأثير مباشر يذكر على الروس.



وأضاف التقييم، أن الطائرات بدون طيار تضرب موسكو بانتظام، وبالإضافة إلى ذلك هناك تقارير متزايدة بشأن تعرض روسيا لهجمات بصواريخ من طراز "إس إيه-5 جامون".



وجرى سحب هذا السلاح الذي يعود للحقبة السوفيتية، ويبلغ وزنه 7.5 أطنان وطوله 11 مترا، من دوره في الدفاع الجوي بمخزون أوكرانيا.



ومع ذلك، يبدو أنه يستخدم الآن كصاروخ باليستي للهجمات الأرضية.