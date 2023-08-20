القندوسي يقترب من سيراميكا بعد وعود مسئولي الأهلي

اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الموافقة على الخروج معارا لاحد أندية الدوري المصري خلال الموسم المقبل وذلك بعد جلسة مع مع مسئولي الأهلي خلال الساعات المقبلة.

وأبدى القندوسي مرونة فى ملف خروجه من الفريق على سبيل الإعارة بعدما أكد له مسئولي الأهلي أن هناك قناعات كبيرة بامكانياته وأن طلب إعارته لأحد فرق الدوري المصري بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الذى طلب أن يكون أمام عينيه فى الدوري المصري ومسالة عودته مؤكدة للفريق فى الموسم بعد المقبل.

واقترب اللاعب من الإنضمام لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة بعدما وافق الأهلي على تحمل جزء من راتبه الذى يبلغ 450 ألف دولار ، حيث عرض سيراميكا تحمل 200 ألف دولار وهناك مفاوضات لزيادتها حاليا إلى 250 أو 300 ألف دولار على أن يتحمل الأهلي الجزء المتبقى من راتبه.

ويسعى الأهلي لخروج القندوسي للإعارة من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بناء على رغبة مارسيل كولر.

ويعود الأهلي لتدريباته يوم الخميس المقبل استعدادا للموسم الجديد على أن يبدأ معسكره الخارجي يوم 28 أغسطس الجاري.