الشناوي: ضحيت بنصف مليار جنيه من أجل الأهلي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، على أنه لا يشعر بالندم حيال رفضه عرضا مغريا بقيمة 500 مليون جنيه من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال للنصر السعودي، مشيرا إلى أنه لم يتدخل لمنع انتقال أبو جبل للمارد الأحمر.

قال محمد الشناوي، عبر قناة "أون تايم سبورتس":" لم أتواصل مع محمود الخطيب، لطلب عدم التعاقد مع أبو جبل أو حارس جديد بشكل عام، هذا ليس دوري".

أضاف:" تلقيت العديد من العروض لكن بشكل شفهي، ولن أرحل سوى عن طريق موافقة إدارة النادي الأهلي، وحتى الآن أنا متواجد بالقلعة الحمراء، ويتبقى في عقد موسم مع الفريق".

تابع الشناوي:" الأهلي عقد معي جلستين لتجديد العقد، وما زال الملف مفتوحا حتى الآن، ربما لانشغال المسؤولين بملفات أخرى".

أتم:" لم أندم على رفض عرض النصر السعودي، لكن الأهلي كان يرى أنه من الأفضل استمراري، كنت سأتقاضى حوالي 500 مليون جنيه في 3 مواسم، والآن أتقاضى أقل من 20% من هذا المبلغ".