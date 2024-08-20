أكد أسير فلسطيني من قطاع غزة، أن جرائم التعذيب في معسكر عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية، لا يقل مستواها عن التي رصدت في معسكر "سدي تيمان" سيئ السمعة بالنقب، ومن ذلك محاولة خنقه بمياه كرسي الحمام.

جاء ذلك في شهادة للأسير نشرت في تقرير مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، عن هيئة شئون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكر التقرير أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام عمليات التعذيب والإذلال الممنهجَين بحقّ معتقلي غزة إلى جانب جملة من الجرائم الممنهجة؛ استنادًا للعديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم، إلى جانب شهادات المفرج عنهم"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ "ما يجري في معسكر عوفر بحقّ المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معتقل سديه تيمان، والذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة".

وبحسب التقرير، يقول الأسير "غ.و" في شهادته: "حاول المحققون خلال التحقيق معي خنقي بمياه كرسي الحمام، ونتعرض حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب".

وأوضح الأسير أنه اعتُقل في 2 مارس الماضي، على حاجز في مدينة حمد السكنية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتابع: "أقدم جيش الاحتلال على تجريدي من الملابس، وتم نقلي إلى شاحنة بعد تقييد يديّ للخلف، وتعصيب عينيّ، وتم الاعتداء على المعتقَلين كافة".

وأضاف الأسير: "أبقى الاحتلال على احتجازي في ساحة مسقوفة بالصفيح لمدة مئة يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وكانت المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التعذيب التي استخدمت".

وأكمل: "على مدار المئة يوم، كنا نتعرض للضرب لمجرد الإتيان بأي حركة، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين".

وقال الأسير إنه "خلال عملية التحقيق معي، تعرضت لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام، إلى جانب أسلوب الشبح (تقييد الأسير وتعليقه في الهواء، بحسب نادي الأسير) الذي استمر لساعات طويلة".

وبحسب التقرير ذاته، "يقبع الأسير الذي أدلى بشهادته في معتقل معسكر عوفر، حيث يتعرض الأسرى فيه لعمليات تعذيب وإذلال وتنكيل وضرب".

وقال الأسير: "قبل أيام، أقدم الاحتلال على قمع الغرفة التي أحتجز فيها، بعد أن أخفى المعتقلون شرحات من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات، واستخدمت القوة خلالها، مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين، وكسر أنف معتقل مسنّ".

وأشار إلى أن "محامي هيئة شئون الأسرى أجرى عدة زيارات مؤخرا لمعتقلي غزة في معسكر عوفر، وأنّ الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة".