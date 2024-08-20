أول تعليق لسينر بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة

علق نجم التنس، الإيطالي يانيك سينر، على ثبوت تعاطيه مادة منشطة محظورة، في مارس الماضي.

وكانت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، قد أعلنت اليوم الثلاثاء أن سينر، المصنف الأول على العالم، ثبت إيجابية عينته مرتين لمادة منشطة محظورة.

وبناءً على ذلك، تم تجريد سينر من الجائزة المالية، والنقاط التي حصل عليها، عبر مشاركته في بطولة إنديان ويلز.

لكن وحدة النزاهة أكدت أنه لن يتم إيقاف سينر، لأن لجنة تحكيم مستقلة قضت بأنه لم يتناول المادة المنشطة بشكل متعمد.

وجاءت نتيجة اختبار سينر إيجابية، لمستويات منخفضة من أحد نواتج مادة كلوستيبول، التي تستخدم لبناء كتلة عضلية.

وجرى إبلاغ اللاعب الإيطالي بشأن إيجابية نتيجة عينته، في أبريل الماضي، مع إيقافه بشكل مؤقت، لكنه تقدم بطعن ضد العقوبة، وواصل اللعب.

وبحسب وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، فإن سينر تعرض للتلوث دون عمد بالمادة المذكورة، بواسطة أخصائي للعلاج الطبيعي، حيث استخدم رذاذا دون وصفة طبية لعلاج جرح في يده، قبل علاج اللاعب الإيطالي.

وقبلت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، التفسير الذي قضى بأن التلوث لم يكن متعمدا، مع تبرئة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، من ارتكاب أي مخالفة أو إهمال، من قبل لجنة التحكيم المستقلة، الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، قال سينر في بيان "سأضع هذا التحدي وهذه الفترة المؤسفة خلف ظهري".

وأضاف اللاعب، الذي خسر في المربع الذهبي لبطولة إنديان ويلز، على يد الإسباني كارلوس ألكاراز: "سأواصل فعل كل شيء بإمكاني، لضمان استمراري في الامتثال للوائح وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، الخاصة بمكافحة المنشطات، ولدي فريق من حولي يتحلى بالدقة في الامتثال للوائح".