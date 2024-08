أطراف مفاوضات جنيف حول السودان تدعو الدعم السريع للالتزام بمخرجات اتفاق جدة

أصدرت مصر والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة ووفود الاتحاد الإفريقي المجتمعة في سويسرا لإجراء محادثات حول الوضع في السودان، اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا.

وقالت أطراف مفاوضات جنيف حول السودان، في البيان، إن الوفود التقت بممثلي قوات الدعم السريع، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية في السودان.

وشددت الوفود خلال اللقاء، على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة.

ودعت طرفي النزاع إلى الاضطلاع بمسئولياتهما في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، والسماح بحرية حركة المدنيين.

وأشارت إلى ضرورة السماح بالمرور الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين في جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وعبرها، بما في ذلك على طول الطريق من القضارف عبر ود مدني وسنار.

وذكر البيان، أن الوفود حثت قوات الدعم السريع على فتح المناطق الخاضعة لسيطرتها على هذا الطريق، وتحديدًا تقاطع سنار، لأن ذلك من شأنه أن يوسع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 12 مليون سوداني.

ورحب البيان باستجابة قوات الدعم السريع واستعدادها لاتخاذ خطوات لتعزيز حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني من خلال تدابير إضافية.

