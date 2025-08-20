 عقوبات أمريكية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أغسطس 2025 9:08 م القاهرة
عقوبات أمريكية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 6:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 6:47 م

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا جيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانج من السنغال"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى فرض عقوبات على المذكورين كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

