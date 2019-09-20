القوات السورية تواصل القصف الصاروخي لريفي إدلب واللاذقية

بدأت القوات الحكومية السورية صباح اليوم الجمعة قصفا بقذائف صاروخية في ريف اللاذقية، وذلك استمرارا لقصف بقذائف صاروخية مساء أمس الخميس في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، طبقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

ووثق المرصد المعارض، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، خلال يوم أمس مقتل عنصر من قوات النظام برصاص قناصي الفصائل الجهادية على محور الحاكورة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي خلال تبادل القصف.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى( 4145) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل الفائت، وحتى أمس الخميس.

كانت انقرة قد شهدت يوم الاثنين الماضي قمة هى الخامسة لرؤساء للدول الضامنة الثلاث لمناطق خفض التصعيد في سوريةوهم الرؤساء التركي رجب طيب اردوغان والإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين.

وشدد البيان الختامي للقمة على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة، ورفض أي محاولة لخلق أي وقائع جديدة في الميدان تحت عباءة مكافحة الإرهاب في سورية.

وتعتبر القوى الإقليمية الثلاث "الدول الضامنة" لعملية السلام في أستانا التي أطلقت في كازاخستان في يناير 2017 لإنهاء الحرب السورية، وتهدف إلى اكمال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية النزاع