 رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث تعزيز التعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا - بوابة الشروق
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث تعزيز التعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا

(قنا)
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 10:58 م

التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية التي تزور ليبيا حاليا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات.

وأكد المنفي، أهمية دخول الشركات الإيطالية في مشاريع الإعمار، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

من جانبها أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والرياضة والاستثمار والإعمار، بالإضافة لملفي الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مشددة على حرص إيطاليا على دعم العملية السياسية في ليبيا والانخراط بشكل إيجابي لتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.

 

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