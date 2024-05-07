باريس تتهم إيران باحتجاز مواطنين فرنسيين كرهائن

اتهمت فرنسا إيران في بيان، اليوم الأربعاء، باعتقال العديد من المواطنين الفرنسيين بشكل تعسفي واحتجازهم كرهائن وطالبت بإطلاق سراحهم.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سائحين فرنسيين اثنين تم اعتقالهما في إيران قبل عامين بتهم تجسس. ولا يزال السائحان محتجزين هناك منذ ذلك الحين.

كما طالبت باريس بالإفراج عن مواطنين فرنسيين اثنين آخرين تحتجزهما طهران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدين سياسة رهائن الدولة هذه والابتزاز المستمر من السلطات الإيرانية".

وأكدت أن "فرنسا تدين الممارسة البغيضة التي تقوم بها إيران المتمثلة في الاعترافات القسرية والعلنية، وكذلك ظروف الاعتقال غير الإنسانية والمهينة التي يتعرض لها مواطنونا".