روسيا تعلن مقتل وإصابة 1540 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن مقتل وإصابة 1540 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بأن القوات الروسية حسنت خلال الـ24 ساعة الماضية وضعها على طول خطوط المواجهة وقتلت وأصابت 1540 جنديا.

وأضافت أنه تم أيضا، إسقاط 32 طائرة بدون طيار و7 قنابل جوية موجهة و7 صواريخ ودبابتين.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.

