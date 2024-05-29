مادورو: فنزويلا تحافظ على علاقات رائعة مع بلدان بريكس

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقناة "فنزويلا دي تليفزيون" الحكومية إن فنزويلا تحافظ على علاقات رائعة مع أعضاء مجموعة بريكس.

وأضاف مادورو "لقد ظهر عالم جديد. وعندما نتحدث عن بريكس، فإننا نتحدث عن عالم جديد من التطور التكنولوجي والعلمي والاقتصادي والمالي"، مشيرا إلى أن "فنزويلا تحافظ على علاقات عظيمة مع العالم الجديد"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال مادورو "أصدقاؤنا، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإيران، أعضاء في مجموعة "بريكس بلس". وكافة الأبواب مفتوحة أمامنا في هذا العالم حيث لا توجد عقوبات أو إمبراطوريات، إنه عالم جديد وفنزويلا على اتصال بعالم التقنيات العالية الجديد."

وأعرب مادورو عن امتنانه بشكل خاص لروسيا والصين وكوبا لتزويد فنزويلا باللقاحات خلال جائحة فيروس كورونا.