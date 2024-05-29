فريق الدفاع الفلسطيني بالعدل الدولية: رفض أمريكا الهجوم على رفح مسرحية هزلية

أكدت السفيرة المصرية نميرة نجم، عضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، يثبت عدم مبالاتها بالقانون الدولي أو المنظومة الأممية، وذلك بفضل الدعم الأمريكي اللامحدود لها.

واستنكرت خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، المزاعم الإسرائيلية المتكررة بقصفها ما تصفهم بـ «الإرهابيين» في غزة، أو تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل تقتل المدنيين دون أدنى اكتراث بمصير المحتجزين.

وتساءلت عن جدوى صدور القوانين في المحاكم الدولية دون وجود آليات لتنفيذها على أرض الواقع، لا سيما في ظل غياب الدعم الدولي، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم دعمها غير المحدود لإسرائيل.

وانتقدت ردود الفعل الأمريكية على المجازر الإسرائيلية بحرق مخيمات النازحين برفح، والتي طالبت فيها إسرائيل بإجراء تحقيق داخلي، متسائلة كيف يمكن للقاتل أن يحاكم نفسه؟ لا سيما وأن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تتجاهل وقوع إبادة جماعية بغزة.

ووصفت تصريحات البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، بشأن إعلان رفضها العمليات العسكرية في رفح، بأنها «مسرحية هزلية بين أمريكا وإسرائيل»، موضحة أن تصريحات البيت الأبيض تتناقض مع استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في قصف المدنيين في رفح بالتزامن مع رفض الهجوم على رفح.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين في غزة، لافتة أنه على الرغم من ذلك، صدرت تصريحات من الكونغرس والبيت الأبيض في أعقاب التقرير؛ لتؤكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة.