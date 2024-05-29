شيكابالا يطالب بتخصيص إيرادات سوبر الأهلي والزمالك لدعم غزة

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تحدث محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: «الكونفدرالية بطولة مهمة لنا خاصة بعد تغيير مجلس الإدارة، وكنا نرغب في منح المجلس الجديد فرصة من أجل العمل في هدوء بعد الضغوطات الشديدة التي تعرض لها».

وتابع: «تشجيع جمهور الزمالك لنا خلال مواجهة أرتا سولار في دور الـ 32 من الكونفدرالية رغم تأخرنا في النتيجة، جعلني أؤمن بحظوظنا في تحقيق اللقب».

وواصل: «بنعزي أشقائنا في غزة وفي كل فلسطين، وأتمنى أن تذهب جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك إلى أهالينا في غزة».

وأتم: «ورثت حب الزمالك من أبويا، وكان بيكسر التليفزيون لو الفريق خسر مباراة».