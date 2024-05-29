شيكابالا يطالب بتخصيص إيرادات سوبر الأهلي والزمالك لدعم غزة

تحدث محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.
وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: «الكونفدرالية بطولة مهمة لنا خاصة بعد تغيير مجلس الإدارة، وكنا نرغب في منح المجلس الجديد فرصة من أجل العمل في هدوء بعد الضغوطات الشديدة التي تعرض لها».
وتابع: «تشجيع جمهور الزمالك لنا خلال مواجهة أرتا سولار في دور الـ 32 من الكونفدرالية رغم تأخرنا في النتيجة، جعلني أؤمن بحظوظنا في تحقيق اللقب».
وواصل: «بنعزي أشقائنا في غزة وفي كل فلسطين، وأتمنى أن تذهب جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك إلى أهالينا في غزة».
وأتم: «ورثت حب الزمالك من أبويا، وكان بيكسر التليفزيون لو الفريق خسر مباراة».