المجلس الانتقالي في هايتي ينتخب رئيس الوزراء السابق لقيادة الدولة الكاريبية

انتخب المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي المدير الإقليمي لليونيسف جاري كونيل رئيسا مؤقتا للوزراء لقيادة الدولة الكاريبية للخروج من أزمتها السياسية.

وانتخب المجلس بالإجماع كونيل يوم الثلاثاء، حسبما أعلن رئيس المجلس إدجارد لوبلان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

شغل كونيل منصب رئيس وزراء هايتي من سبتمبر 2011 إلى مايو 2012.

ووسط أزمة خطيرة تنطوي على صراعات سياسية ومشكلات أمنية وفي الإمدادات، تم تكليف كونيل بتمهيد الطريق لأول انتخابات منذ عام 2016.

وتصاعدت أعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة، التي تسيطر بالفعل على نحو 80% من العاصمة الهايتية بور أو برنس، مرة أخرى في نهاية فبراير.

واستقال رئيس الوزراء المؤقت السابق أرييل هنري، الذي لم يعد من رحلة إلى الخارج في نهاية فبراير بسبب الوضع الأمني في هايتي، في أبريل عندما كان المجلس قائما. وتولى هنري مقاليد الحكم بعد فترة وجيزة من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021

ووفقا لخطة المجلس ، يجب أن يكون لهايتي رئيس جديد بحلول 7 فبراير 2026.

وأجبر أكثر من 360 ألف شخص في هايتي على مغادرة منازلهم بسبب الأزمة ويعتبرون نازحين في بلدهم. وقد تفاقمت أزمة الجوع الحادة أصلا.