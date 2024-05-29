شلبي: مبدأ الخطيب دائما مصلحة منتخب مصر فوق الجميع

قال سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، يضع مصلحة المنتخب الوطني قبل أي شيء آخر.

وأضاف شلبي في تصريحات تليفزيونية: «مبدأ الخطيب دائما هو أن مصلحة المنتخب فوق الجميع، وشاهدنا ذلك في كأس الأمم الإفريقية عندما ترك 8 لاعبين من الفريق للمنتخب، رغم أننا كنا نشارك في مونديال الأندية حينذاك».

وتابع: «الخطيب خال كل المحظورات الطبية الخاصة به خلال مباراتي الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال، وقام بالإشراف على كل شيء يخص تنظيم المباراة».

وواصل: «الخطيب أصر على تفقد أرضية ستاد القاهرة ليلة مباراة الترجي ومراجعة كل شيء بنفسه، ونتيجة للضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة له غير جيدة، ويجب أن يبتعد تماما عن أي ضغوط في الفترة القادمة ويلتزم بالبرنامج الطبي الخاص به».

وأكمل : «لم نتواصل مع كاف بشأن معرفة موعد ومكان مباراة السوبر الإفريقي حتى الآن، ونتمنى أن تكون في موعد مناسب بعيدًا عن الأجندة الدولية والمصرية أيضًا».

واختتم: «ندرس تكريم فريق الكرة في الأهلي، خاصة أن الجيل الحالي حقق تاريخًا كبيرًا وفريدًا وضعه ضمن أهم الأجيال في تاريخ النادي».