وصل النجم العالمي من أصل مصري مينا مسعود، مساء الثلاثاء الماضي، إلى القاهرة، قبل مغادرته إلى مدينة الغردقة؛ لحضور الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي المقام من 19 وحتى 27 سبتمبر، حيث استقبلته الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، باعتباره ضيف شرف هذه الدورة.

وأعلنت مكرم، الفنان مينا مسعود، سفيرًا لمبادرة "اتكلم مصري"، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

وتستعرض "الشروق"، مسيرة النجم الكندي المصري في عالم الفن..

- الميلاد

ولد مينا مسعود في مدينة القاهرة عام 1992 لأبوين مصريين، ثم هاجر مع أسرته إلى مدينة أونتاريو في كندا، وعاش بها عدد من السنوات، ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقل بين مدينتي تورنيتو ولوس أنجلوس الأمريكيتين.

- البداية

بدأ مينا الحاصل على الجنسية الكندية، انطلاقته الفنية عام 2011 من خلال فيلم "What Happens Next"، والسلسلة الكرتونية The 99، وحصل على بعض من الشهرة بعد مشاركته في المسلسل ذو الإنتاج الكندي الأمريكي "Open Heart" والذي تم إنتاجه عام 2015.

شارك فيما بعد في فيلم "Strange but True" مع الممثلة الأمريكية إيمي ريان والممثلين الأمريكيين جريج كينير ونيك روبينسون، وإخراج روان أثال وسيناريو إريك غارسيا، وهو مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم.

واشترك في عدة أعمال أخرى بأدوار ثانوية في أعمال مثل "Combat Hospital" و"Nikita" و"Saving Grace"، واشتراك في الأداء الصوتي للعبة "Watch Dogs 2".

- الشهرة

قررت شركة ديزني اختيار مينا مسعود للقيام بشخصية علاء الدين الشهيرة في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين"، وهو دور البطولة الأول لمينا، ووقف في العمل أمام الممثل العالمي ويل اسميث، الذي لعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي لعبت دور "الأميرة ياسمين".

وفيلم Aladdin يُعد إعادة للفيلم الكرتوني Aladdin، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته المقدرة بـ183 مليون دولار.

وتم طرح الفيلم في 24 مايو 2019، وحثث إرادات عالية حيث انقسمت بين 354 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و686 مليون دولار أمريكى حول العالم.