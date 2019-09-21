التعليم تخصيص 4 حصص أسبوعيا لتدريس كتاب Connect وحصتين ل Connect plus

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية بتاريخ 19 سبتمبر 2019، جاء فيه، الحاقاً إلى خطابنا الصادر برقم (2003) بتاريخ 17 سبتمبر 2019، وتوضيحًا لما جاء بالخطاب المشار إليه بشأن منهج Connect لذا يرجى التفضل بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو: "اعتبار كتاب connect هو المقرر الاساسي والذي يتم التقييم من خلاله لجميع الطلاب.

ونص الخطاب علي أن يخصص له (4 حصص أسبوعيًا) ونظرًا لطبيعية المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات فإنه يتم تدريس كتاب المستوى الرفيع والذي يتم تدريسه من خلال الكتب المعتمدة من الوزارة والمتوافقة مع نظام التعليم الجديد، ويعتبر مادة نجاح ورسوب ولايتم اضافته إلى التقييم الأساسي.

وذكر الخطاب أن يتم تدريس منهج "كونكت بلس" بما يحقق نواتج التعلم المرجوة منه و يخصص له (حصتين أسبوعيًا)، كما يتم اقرار الوحدات المراد تدريسه بالتنسيق مع توجيه اللغة الانجليزية بكل مديرية ووفقاً المستوي الطلاب و احتياجاتهم ومدي استيعابهم للمادة المقدمة.