كامل الوزير: مصر ستنتج 2000 أتوبيس وميني باص كهربائي سنويا ضمن خطة الإحلال

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن جميع شركات القطاع الخاص العاملة في تصنيع الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية، شركات قطاع خاص، مشيرا إلى تركيز شركة النصر للسيارات التابعة للقطاع العام على عقود الأتوبيسات بين المدن في الوقت الحالي.

وأشار خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع عبر شاشة «صدى البلد» إلى تشكيل تحالف يضم كبرى الشركات المصنعة للأتوبيسات في مصر؛ بهدف إنتاج 3000 أتوبيس و3000 ميني باص سنويًا.

وأوضح أن الاتفاق مع الشركات انتهى إلى نتاج 1000 أتوبيس كهربائي و1000 ميني باص كهربائي سنويًا، بعد نقاشات حول القدرة الإنتاجية.

وشدد أن هذا التوجه يهدف إلى «عدم استيراد أتوبيسات من الخارج، وفي نفس الوقت تلبية العدد المطلوب محليا دون التخلص من الأتوبيسات الصالحة حاليًا».

وبشأن مصير الأتوبيسات الحالية «الديزل»، أشار إلى أن الوزارة ستقوم بعملية تقييم لحالة الأتوبيسات القديمة بعد ثلاث سنوات مع بدء الإنتاج المحلي للأتوبيسات الكهربائية.

وأضاف: «لو الأتوبيسات صالحة ونستطيع رفع كفاءتها، ستنزل في محافظات بها أقل كثافة مرورية، إلى حين تذهب أن تدخل هذه المحافظة الأخرى ضمن خطة الإحلال إلى الأتوبيسات الكهرباء».

وأكد أن خطة الإحلال تبدأ بالقاهرة يليها الإسكندرية، التي تشهد حاليا مشروع مترو الإسكندرية وتطوير ترام محطة الرمل، موضحا أن الإسكندرية ستشهد إدخال أتوبيسات كهربائية لتعزيز منظومة النقل الصديق للبيئة بها خلال المرحلة المقبلة.