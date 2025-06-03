البيت الأبيض: ترامب لم يكن على علم بضربات أوكرانيا المفاجئة

قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن على علم مسبق بهجمات أوكرانيا بطائرات بدون طيار على روسيا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء.

وأطلقت أوكرانيا، الأحد، 117 طائرة بدون طيار، في عملية أطلقت عليها اسم "شبكة العنكبوت" لمهاجمة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بمطارات في سيبيريا وأقصى شمال البلاد.

ومن جانبه، أفاد مسئول دفاعي أمريكي كبير لشبكة سي إن إن، بأن هجوم أوكرانيا أظهر مستوى من التطور لم تشهده البلاد من قبل.

وأضاف المسئول الدفاعي أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث تلقى تحديثات دورية أثناء سفره إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة، الأحد، لكنه لم يتحدث بعد إلى نظرائه الأوكرانيين.