حماس: لن نوافق على أي اتفاق لا يضمن وقف حرب غزة

قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، إن الحركة أبلغت الوسطاء بجاهزيتها لجولة مفاوضات جديدة لكن ليس على قاعدة ورقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف في تصريحات قناة الأقصى التابعة للحركة، أن حماس لا يمكن أن توافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب، متابعًا: «يتكوف عاد إلينا بورقة مختلفة تماما عن الاتفاق الذي وافقنا عليه من قبل وتشتمل على عبارات فضفاضة لا تضمن وقف الحرب على غزة».

وأشار إلى أن دول العالم بما فيها حلفاء إسرائيل صاروا على قناعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يعطل الوصول لاتفاق.

وصرح نعيم: «لن نترك فرصة لوقف الحرب والتخفيف من معاناة شعبنا بشرط توفر ضمانة».

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة الحدث السعودية عن ‌‏مصادر فلسطينية إن المفاوضات لم تنقطع طوال الأيام الماضية بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت ‌‏المصادر، التي لم تكشف القناة عن هويتها، أن مصر وقطر وتركيا ضغطت على حركة حماس لتليين مواقفها في ظل التعنت الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الوسطاء ينتظرون قبول حماس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع تعديلات حول الأسرى وزيادة المساعدات.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء يسارعون لإنجاز التهدئة في غزة قبل عيد الأضحى.

ولفتت إلى أن الوسطاء تعهدوا بضمانة أمريكية لحركة حماس بالتزام إسرائيل بالتهدئة، وأن تتم مناقشة وقف الحرب خلال فترة التهدئة.