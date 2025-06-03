ريبيرو: هذه أسباب اختيار النحاس في الجهاز الفني الجديد للأهلي

كشف خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي أسباب اختيار عماد النحاس كمدرب مساعد في جهازه المعاون بالأحمر.

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات لقناة الأهلي: "اختيار عماد النحاس؟ أنا من اخترته، ومن المهم أن يكون هناك مدرب محلي في الجهاز الفني، لأن دوره مهمًا جدًا، لأنه يعرف الفريق جيدًا، ويعرف طريقة تفكير اللاعبين، وهذا يساعدنا على تسريع عملية فهم الفريق، وثقافتهم".

وأضاف المدرب الإسباني: "عندما كانت هناك فرصة للاختيار، وجدنا أن عماد النحاس هو الشخص المناسب للتواجد معنا في الجهاز الفني، فهو شخص متواضع، ويستمع كثيرًا، ولديه رؤية جيدة، وأنا سعيد جدًا بالعمل معه في الأيام الماضية".

وتابع: "أحب أن من يتواجد معي في الجهاز المعاون في حالة تركيز، نحن نعمل في فريق عمل كامل، وكل شخص له دورًا مهمًا.. يهمني أن أجد لديهم الرؤية والحلول خلال المباريات التي تساعدنا على تحقيق مصلحة الفريق".

وأتم خوسيه ريبيرو تصريحاته قائلًا: "البطل دائمًا في كرة القدم يكون اللاعبين، نحن مجرد أشخاص يساعدون اللاعبين على الظهور بشكل أفضل".