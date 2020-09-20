فرنسا تستدعي سفيرها في كوت ديفوار وتبحث حاليا تعيين دبلوماسي آخر خلفا له

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استدعت فرنسا سفيرها لدى كوت ديفوار "جيل اوبرسون"، في إطار إجراء إداري اتخذه مكتب وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن هذا الاستدعاء إلى باريس ليس ذا طبيعة سياسية ولا علاقة له بسوء تفاهم محتمل بين الرئيس الفررنسي "إيمانويل ماكرون"، ونظيره الإيفواري "الحسن وتارا".

وأضاف الراديو أن وزارة الخارجية الفرنسية تبحث حاليا عن تعيين دبلوماسي آخر خلفا للسفير الفرنسي "أوبرسون" بأسرع وقت ممكن وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار المقررة في 31 أكتوبر المقبل.

يذكر أن السفير "جيل أوبرسون" شغل مهام منصبه كسفير لفرنسا لدى كوت ديفوار منذ شهر سبتمبر عام 2017.