خفض مدة الدورة البرلمانية في الهند في ظل استمرار ارتفاع حالات كورونا

من المقرر أن يتم تخفيض مدة الدورة البرلمانية في الهند في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد إلى 4ر5 مليون إصابة.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1133 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 86 ألفا و752 حالة.

ويشار إلى أن الهند تعد ثاني دولة أكثر تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤول بسكرتارية البرلمان إن قرار خفض مدة الدورة البرلمانية الحالية ومدتها 14 يوما تم اتخاذه أثناء اجتماع لممثلي الحكومة والأحزاب السياسية في البرلمان أمس السبت.

وكان قد تم الدعوة لانعقاد الدورة البرلمانية من 14 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر المقبل من أجل تمرير التشريعات المهمة.

وأفادت شبكة "ان دي تي في"، بأنه تم ثبوت إصابة 25 نائبا على الأقل بفيروس كورونا خلال اختبار فحص كورونا الإجباري، قبل بدء الدورة البرلمانية، وجرى وضعهم في الحجر الصحي.

كما ثبتت إصابة ثلاثة نواب أخرين، بينهم وزيران، كانوا يحضرون جلسات البرلمان، بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن موعد انتهاء الدورة البرلمانية، الذي يمكن أن يكون الأربعاء المقبل، بعد اجتماع للجنة مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية.