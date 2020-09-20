ترامب يريد تعيين خلف لروث بادر غينسبورغ «دون أي تأخير»

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قال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد أن يؤدي قاض جديد للمحكمة العليا الأمريكية اليمين "من دون تأخير"، بعد وفاة القاضية الليبرالية البارزة روث بادر غينسبورغ.

وتوفيت غينسبورغ عن 87 عاما، يوم الجمعة، قبل ستة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.

ويصر جو بايدن، المرشح الديمقراطي المنافس لدونالد ترامب، على ضرورة تأجيل قرار استبدال غينسبورغ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية نهاية العام.

التوازن الأيديولوجي للمحكمة المكونة من تسعة أعضاء يعد أمرا حاسما في أحكامها بشأن أهم القضايا في القانون الأمريكي.

في عام 2016، منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ تعيين اختيار الرئيس الديمقراطي باراك أوباما للمحكمة العليا الأمريكية.