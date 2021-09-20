روت الفنانة عفاف راضي، تفاصيل أول لقاء جمعها بالموسيقار بليغ حمدي.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد: "فاكرة أول لقاء كنت في حفلة في ميدان التحرير أثناء دراستي كطالبة في معهد الكونسيرفتوار، وفوجئت بشقيقي جاي يقولي تعالي بسرعة، فخفت يكون حاجة في البيت حصلت، وعندما خرجت قال لي أخي بليغ حمدي بيدور عليكي".

وأضافت: "طبعًا كانت هيبة بليغ حمدي الموسيقار بيدور عليا أنا وكنت في سن 18 سنة".

وكشفت عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهما بعد استجابتها لدعوته قائلة: "توجهت للمكتب وسألني بتغني إيه وغنيت موشحات فقال لي وقتها كل يوم تيجي الساعة 8 ومكنتش خايفة وقتها أوي.. كنت لسة في سن 18 سنة".

وتابعت: "استمع لصوتي في صنوف مختلفة، مرة على البيانو وغيره وكان بيسمّع الناس اللي حواليه كورشة عمل.. هو حس فيا شيء مختلف وجديد بملامح مختلفة".

وأشارت إلى أنّ أول رصيدها الغنائي مع بليغ حمدي كانت أغنية "ردو السلام"، وقالت: "مش بس كانت أول أغنية مع بليغ حمدي دي أول أغنية في رصيدي الفني على الإطلاق".

وذكرت أن أغنية ردود السلام كانت الانطلاقة الحقيقية لها، وأوضحت: "المفروض أي مطرب بيفضل يجرب 10 أو 15 مرة عشان تفرقع معاه الدنيا لكن ردود السلام كانت انطلاقة جامدة جدًا لي".

ومضت تقول: "بليغ حمدي قالي في حفلة كمان أسبوع فيها عبد الحليم حافظ وهتقوليها، قولتله مش معقول كمان أسبوع وقدام عبد الحليم حافظ مرة واحدة وده صعب وحاولت أجري وأهرب وأقول أنا تعبانة أو خايفة لكن بليغ حمدي قالي ماتحاوليش، ذاكري وظبطي".